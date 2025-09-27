Zonguldak'ta otomobil, üst geçidin direğine çarptı: 2 ölü
Zonguldak'ta Alaplı'ya giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan 2 kişi öldü.
Kaynak: AA
Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı'ya giden E.K.G. (21) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde sürücü E.K.G. ile yolcu F.S'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız bedenler morga kaldırıldı.