Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta otomobil, üst geçidin direğine çarptı: 2 ölü

Zonguldak'ta Alaplı'ya giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan 2 kişi öldü.

Güncel
  • 27.09.2025 13:39
  • Giriş: 27.09.2025 13:39
  • Güncelleme: 27.09.2025 13:43
Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobil, üst geçidin direğine çarptı: 2 ölü
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı'ya giden E.K.G. (21) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde sürücü E.K.G. ile yolcu F.S'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız bedenler morga kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol