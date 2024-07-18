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Zonguldak'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 18.07.2024 00:42
  • Giriş: 18.07.2024 00:42
  • Güncelleme: 18.07.2024 00:44
Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Zonguldak-Kozlu sahil yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 EE 080 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf N'ye (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Asaf N, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Asaf N, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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