Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
Kaynak: DHA
Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nuray G. (51) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde kentin en işlek noktası olan Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi.
Ercan K. yönetimindeki 67 YE 620 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Nuray G.’ye çarptı. Nuriye G.’nin yardımına çevredekiler koştu. Nuriye G., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı caddede ulaşım, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu sürücü Ercan K., “Bir anda önüme atladı. Birinci viteste gidiyordum” dedi.