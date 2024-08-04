Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
V.T.Ç. (16) idaresindeki 67 AEH 044 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki kavşakta C.K. yönetimindeki 67 DT 622 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.