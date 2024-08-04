Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 10:35
  • Giriş: 04.08.2024 10:35
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:35
Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

V.T.Ç. (16) idaresindeki 67 AEH 044 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki kavşakta C.K. yönetimindeki 67 DT 622 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BirGün'e Abone Ol