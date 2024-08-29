Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Bayram Aydın yaralandı, araçtaki Nazım Kılıç hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Çayırlı köyünde meydana geldi. Bayram Aydın yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Köylülerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki Nazım Kılıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nazım Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, sürücü Bayram Aydın’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Nazım Kılıç'ın hayatını kaybettiği haberi aileye ulaştı. Nazım Kılıç'ın ağabeyi İsmet Kılıç, olayın üzüntüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi.

Ereğli Devlet hastanesine kaldırılan İsmet Kılıç'ın tedavinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.