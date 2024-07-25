Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı daha tespit edildi

Kaçak maden ocakları ile sık sık gündeme gelen Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı daha tespit edildi. Maden ocaklarında, 120 metre ray, 2 vagon, vinç, kürek, kazma, el arabası, 9 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 120 metre ray, 2 vagon, vinç, kürek, kazma, el arabası, 9 ton kömür ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maden ocaklarının yoğun olduğu Zonguldak'ta sık sık kaçak maden ocakları tespit ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yine kaçak 4 maden ocağı tespit edilmişti.