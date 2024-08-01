Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı tespit edildi
Zonguldak’ta ruhsatsız 4 maden ocağı kapatıldı. Maden ocaklarında, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi.
Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.