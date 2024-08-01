Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı tespit edildi

Zonguldak’ta ruhsatsız 4 maden ocağı kapatıldı. Maden ocaklarında, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi.

Güncel
  • 01.08.2024 14:50
  • Giriş: 01.08.2024 14:50
  • Güncelleme: 01.08.2024 14:53
Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız 4 maden ocağı tespit edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

BirGün'e Abone Ol