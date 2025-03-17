Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı tespit edildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemelerde, ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı tespit edildi. Tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

Çalışma Yaşamı
  • 17.03.2025 16:29
  • Giriş: 17.03.2025 16:29
  • Güncelleme: 17.03.2025 16:34
Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı tespit edildi
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince kapatıldı.

BirGün'e Abone Ol