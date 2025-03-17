Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı tespit edildi
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemelerde, ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı tespit edildi. Tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.
Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince kapatıldı.