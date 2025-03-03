Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı tespit edildi
Zonguldak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı tespit edildi. Ocaklar TTK ekipleri tarafından imha edildi.
Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen 8 ocağın çevresinde 27 metre ray, 3 vagon, vinç ve 63 ton kömür ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.