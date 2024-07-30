Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız olduğu tespit edilen bir maden ocağı imha edildi. Maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi.

Güncel 30.07.2024 13:06 Giriş: 30.07.2024 13:06

Güncelleme: 30.07.2024 13:06 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA