Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. İşçi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.