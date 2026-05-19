Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi!

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. İşçilerden Erol Türksever (46) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OCAK DAHA ÖNCE KAPATILMIŞ

Türksever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Türksever'in oğlu ile birlikte maden ocağında çalıştığı belirtildi.

Maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip kapatıldı, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı ifade edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.