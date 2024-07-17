Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düştüğü iddia edilen işçi öldü

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten iddia edilen 32 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 17.07.2024 13:39
  • Giriş: 17.07.2024 13:39
  • Güncelleme: 17.07.2024 13:43
Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düştüğü iddia edilen işçi öldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Damarlı Mahallesi açık işletme mevkiindeki orman sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında çalışan Satılmış G. (32) gece saatlerinde yüksekten düştü.

Yaralanan maden işçisi arkadaşı tarafından getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Satılmış G'nin cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Bölgede olay yeri inceleme ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince inceleme yapıldı.

BirGün'e Abone Ol