Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağışın dinmesini bekledi.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.