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Zonguldak'ta şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı.

Güncel
  • 26.02.2025 21:59
  • Giriş: 26.02.2025 21:59
  • Güncelleme: 26.02.2025 22:01
Kaynak: AA
Zonguldak'ta şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı
AA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Güllük köyündeki bir hayvancılık işletmesinde iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şap hastalığı şüphesiyle numune alan ekiplerce 10 kilometre çapta koruma ve gözetim bölgeleri oluşturuldu. Duyarlı hayvan türlerinin bu bölgede hareketine müsaade edilmiyor.

Karadeniz Ereğli'de 34, Kozlu'da 20 ve merkezde 2 köy ve mahallede ise hayvan hareketi kısıtı konuldu.

Hastalık çıkan köyde ve koruma-gözetim bölgelerinde mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

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