Zonguldak'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı: 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik 7 şüpheliye ait 9 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 7 şüpheliye ait 9 adreste arama yapıldı.
Aramada, 1 silah imalathanesi, 18 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 37 tabanca gövdesi, 54 tabanca şarjörü, 31 bin 931 tabanca ve av tüfeği fişeği, 1920 gram barut, 3 bin 32 muhtelif silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması, 16 atölye el aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 4'ü ise ifadelerinin ardından salıverildi.