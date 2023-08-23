Zonguldak'ta silahlı çatışma: 4 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı çatışma ve sonrasında hastane önündeki kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde meydana geldi.

Vedat ve Murat Aydın kardeşler ile Tayfun Aygün ve İsmail Aydın, köy muhtarı Mithat Mandacı’nın evinin önüne geldi.

Para meselesinden husumetli olan Mandacı ile grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada Mithat Mandacı, Tayfun Aygün ve Murat Aydın’ın oğlu İsmail Aydın yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli ve Alaplı’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Alaplı Devlet Hastanesi’nde de devam eden kavgada Murat Aydın, Mithat Mandacı’nın kardeşi Murat Mandacı’yı silahla yaraladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Aydın ve Vedat Aydın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor.