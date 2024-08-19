Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı
Kaynak: AA
Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobilin yayaya ve iki araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde sürücü S.G'nin fenalaşması üzerine kontrolden çıkan 41 EU 043 plakalı otomobil, yaya B.Y. (26) ile kamyonet ve taksiye çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.G. ile B.Y, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.