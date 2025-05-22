Zonguldak'ta tırın çarptığı yaşlı kadın öldü

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu 80 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

S.A'nın kullandığı nakliyat tırı, Bülent Ecevit Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Rukiye Solmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kalbi duran ve yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılan yaşlı kadın, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Solmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.