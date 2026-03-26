Zonguldak'ta TTK Üzülmez'de göçük: 2 madenci yaralandı
Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi’nde üretim sırasında meydana gelen göçükte 2 madenci yaralandı. Yaralı madencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: ANKA
Alınan bilgiye göre, Üzülmez Müessesesi'nde üretim sırasında kayma sonucu göçük oluştu.
Göçük altında kalan A.S. ve B.A, mesai arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Başlarından yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı madencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.