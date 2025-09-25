Giriş / Abone Ol
Zonguldak'ta, TTK'ye ait maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Göçükte kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Güncel
  • 25.09.2025 13:22
  • Giriş: 25.09.2025 13:22
  • Güncelleme: 25.09.2025 16:31
Kaynak: AA-DHA
Fotoğraf: DHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

