Zonguldak'ta, TTK'ye ait maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Göçükte kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.
Kaynak: AA-DHA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.