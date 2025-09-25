Zonguldak'ta, TTK'ye ait maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçiden 3’ü kurtarıldı. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi.

Ekipler, işçilerden 3’ünü kurtardı. Diğer 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor