Zonguldak'ta TTK’ye ait maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçi kurtarıldı
Zonguldak’ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Ömer Demiröz, 3 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi kurtarıldı.
TTK'ye bağlı Üzülmez Müessesesi'nde, saat 12.00 sıralarında yerin eksi 130 metre altında göçük meydana geldi. Göçükte maden işçisi Ömer Demiröz, ocakta mahsur kaldı.
Demiröz'ün mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.
İletişim kurulan Demiröz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TTK Tahlisiye ekipleri işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Tedbiren Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.