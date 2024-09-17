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Zonguldak'ta uygulama yapan polis memuru motosikletin çarpması sonucu yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 23:55
  • Giriş: 17.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 18.09.2024 01:00
Kaynak: AA
Zonguldak'ta uygulama yapan polis memuru motosikletin çarpması sonucu yaralandı

Bağlık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü R.Y'yi durdurdu.

Motosikletin bir anda hızlanıp çarpmasıyla yere düşen trafik polisi Yücel K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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