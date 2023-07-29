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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:31
  • Giriş: 29.07.2023 17:31
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:31
Kaynak: İHA
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ve Kilimli ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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