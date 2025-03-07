Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Kent merkezinde 7 adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.