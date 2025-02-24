Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 25 Şubat Salı günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ancak malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.