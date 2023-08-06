Zonguldak'ta yayalara yol vermek isterken kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yayalara yol veren sürücünün otomobiline motosiklet çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde olan 67 ADA 616 plakalı otomobilin sürücüsü B.H., yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada yine aynı istikamette olan H.G.’nin kullandığı 67 ADC 437 plakalı motosiklet yayalara yol veren otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahale sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.