Zonguldak'taki denetimlerde 450 kilo bozuk et ele geçirildi
Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin kontrolünde bir hafif ticari araçta halk sağlığını tehdit eden 450 kilo bozuk et ele geçirildi. Koktuğu belirlenen etler, zabıta ve Tarım Müdürlüğü incelemesinin ardından tutanakla imha edildi.
Kaynak: DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde bir hafif ticari araçtaki etlerin koktuğunu belirledi.
Ekipler durumu zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İnceleme sonucunda halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan 450 kilo bozuk ele geçirildi.
Ele geçirilen etler tutanak altına alınıp imha edildi.