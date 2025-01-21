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Zonguldak'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2025 16:32
  • Giriş: 21.01.2025 16:32
  • Güncelleme: 21.01.2025 16:41
Kaynak: AA
Zonguldak'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ç.Ç'nin (72) kullandığı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.Ç. (66) yaralandı.

K.Y. (42) idaresindeki otomobil ise Üzülmez Tünelleri'nde duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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