Zonguldak'taki trafik kazasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü, yaşamını yitirdi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobilin 30 Mayıs'ta yol kenarındaki EDS direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Musa A, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

​​​​​​​Böylece kazada vefat edenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobil, 30 Mayıs'ta Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda yol kenarındaki EDS direğine çarpmış, aynı aileden Emine A, Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü yaralanmıştı. Yaralılardan Emine A. (66), 31 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada kazada yaralanan Nurcan A. ve Çağrı A'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.