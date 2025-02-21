Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak ve Bartın'da kar nedeniyle 162 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Kilimli'de 1, Kozlu'da 9, Çaycuma'da 5 ve Karadeniz Ereğli'de 58 olmak üzere 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da da kar yağışı 2 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40, kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 43, Ulus'ta 17, Amasra'da 8 ve Kurucaşile ilçesinde 13 olmak üzere il genelinde 81 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.