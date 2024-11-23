Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinde yaptığı uyarıların ardından yağışlar Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde kar yağışı etkili olurken, mahallelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Özellikle beldenin bin 300 ile bin 600 metre yükseklikteki yaylalarında yollar ulaşıma kapandı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.