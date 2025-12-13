Zonguldaklı balıkçıların ağına yaklaşık 1 ton çöp takıldı

Zonguldak Limanı'ndan avlanmak için açılan balıkçılar, denizden ağlarına takılan yaklaşık 1 ton çöple geri döndü.

Denizdeki kirliliğe dikkat çeken balıkçı Necdet Öztürk "Zonguldak'ın denizdeki çöpünü biz balıkçılar topluyoruz" dedi.

Kozlu Sahili'ne gelen balıkçılar, ağlara takılan çöpleri temizlemek için günlerce çaba harcadı. Temizlenen çöpler, çöp konteynerlerine atıldı.

Zonguldak'ta 50 senedir balıkçılık yapan Necdet Öztürk "Levrek balığı avcılığı yapıyoruz. Bu çöpler, Zonguldak'ın bütün çöplerinin döküldüğü Balkayası Burnu'ndan geliyor. Deniz aldığı çöpü geri bırakır. Bu denizde bizim gibi 4-5 kayık var, bunun gibi avcılık yapıyor. Bu çöplerin ayıklanması en az 3 gün sürüyor. Kendi işimizi yapamıyoruz. Zonguldak'a hizmet ediyoruz. Zonguldak'ın denizdeki çöpünü biz balıkçılar topluyoruz" dedi.