Zonguldak’ta 121 köy yolu kardan kapandı

ZONGULDAK’ta 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, 4 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 1424 kilometre uzunluğundaki 121 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerdeyse 50 santimi geçti. Kentte ana arterler açık tutulurken, ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

SINAV İÇİN YÜRÜDÜLER

Öte yandan Milli Savunma Üniversitesi sınavı için yola çıkanlar, zor anlar yaşadı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, toplu taşıma ve özel araçların başlarda girişine izin verilirken, hem kar yağışı hem de insan yoğunluğu nedeniyle araç girişi durduruldu. Veliler ve öğrenciler karlı yoldan yürüyerek sınav salonlarına ulaşmaya çalıştı. Belediye ekipleri üniversite yollarını açık tutmak için çalışmayı sürdürürken, üşüyenler için çorba ikramında bulundu.

ÇORAPLARI ISLAK ŞEKİLDE SINAVA GİRDİ

Devrek ilçesinden özel aracıyla çocuğunu sınava getirdiğini söyleyen İlker Akalınlı, “Karda bütün ayakkabıları, başları, kıyafetleri ıslak bir şekilde gittiler. Titreye titreye çıktılar, bu şekilde sınava girecekler. Kayanlar, düşenler bu şekilde sınava girecekler. Devrek’ten geldik, sabah ulaşımda sorun olmadı. En büyük sorunu burada yaşadık” dedi. (DHA)

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)