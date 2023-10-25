Zonguldak’ta 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 tutuklu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen O.Ö, Ü.K, R.O ve A.Z.K. isimli şüphelilerin ikametlerinde Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2,038 kilogram esrar maddesi, 3 adet hassas terazi 1 litre sıvı uyuşturucu maddesi, 1 adet tek kırma av tüfeği, 3 gram metamfetamin, 4 gram kenevir bitkisi tohumu, 2 adet 9,19 mm tabanca fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı 4 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda Ü.K., R.O. ve A.Z.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.