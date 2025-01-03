Zonguldak’ta 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Zonguldak’ta 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu.
İddiaya göre, Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evinden bir süreliğine ayrılan anne C.K, eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu E.M.K.’yı boynuna ip dolanmış halde buldu.
Annenin çığlıklarını duyarak eve gelen komşusu, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan anne C.K. ve baba M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Daha sonra baba M.K. polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.