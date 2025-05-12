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Zonguldak’ta 3 kaçak maden ocağı bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağı tespit edildi. Tespit edilen maden ocakları TTK ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak kapatıldı.

Güncel
  • 12.05.2025 13:02
  • Giriş: 12.05.2025 13:02
  • Güncelleme: 12.05.2025 13:09
Kaynak: AA
Zonguldak’ta 3 kaçak maden ocağı bulundu
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Kilimli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma, 1 kompresör ile 9 ton kömür bulundu.

Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak kapatıldı.

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