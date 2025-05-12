Zonguldak’ta 3 kaçak maden ocağı bulundu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağı tespit edildi. Tespit edilen maden ocakları TTK ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak kapatıldı.
Kaynak: AA
Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
Kilimli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma, 1 kompresör ile 9 ton kömür bulundu.
Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak kapatıldı.