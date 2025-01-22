Zonguldak’ta 4 katlı binada yangın

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen ev yangını korkuya ve paniğe yol açtı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Yenimahalle Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Ören Yapı sitesinin içerisinde olan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Murat K.’nin kiracı olarak kaldığı binada eşi Aycan K. ve çocuğu mutfakta kahvaltı yaptığı esnada çocuk odasından bir anda alevler yükseldi.

Murat K.’nin işyerinde olduğu sırada eşi Aycan K. eşini telefonla arayarak evinde yangın çıktığını haber verdi. Daha sonra ev sahibi durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle binaya yangın merdiveni uzatılarak evin içerisinde bulunan alevlere müdahalede bulunarak yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda can kaybı olmaz iken çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.