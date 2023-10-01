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Zonguldak’ta 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 15:22
  • Giriş: 01.10.2023 15:22
  • Güncelleme: 01.10.2023 15:22
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak-Ereğli yolu Soğanlı rampası mevkisinde meydana geldi. Esra K. idaresindeki 74 ABE 215 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Bu sıra arkadan gelen 6 araç da kazaya karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan araç sürücüsü Esra K. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. 

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