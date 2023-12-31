Zonguldak’ta bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ta gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın gece yarısı Birlik Mahallesi Karafatma sokak üzerinde iki katlı bir evin üst katında meydana geldi.

Hayri K.’ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kullanılmadığı öğrenilen evde çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipler yönlendirildi.

Çatıyı tamamen saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.