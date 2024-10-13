Zonguldak’ta direniş sürüyor: Halk madene razı değil

Haber Merkezi

Zonguldak’ın Alaplı ve Devrek ilçelerinde altın madeni arama çalışmaları için verilen ruhsatlara tepkiler sürüyor.

Bölge halkı Mavera Madencilik tarafından hayata geçirilmek istenen projeye karşı eylem gerçekleştirdi. Proje kapsamında, Fındıklı, Belen, Kasımlı, Doğancılar, Kocaman ve Alaplı’ya sınır olan Akçakoca’nın köylerinde 1774 hektarlık ve Devrek’in Ahmetoğlu köyünde 1737 hektarlık orman alanında altın aranacak.

Yurttaşların gerçekleştirdiği eyleme, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da destek verdi.

Basın açıklamasını Devrek Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı okudu.

İliç’te yaşanan maden faciasını hatırlatan Çarıkçı, “İliç’te yaşanan tüm bu olayları göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizde yapılan altın madenciliğinin ve şirketlerin, insan ve çevre sağlığını çok da umursamadığı ortadadır. Ve maalesef ülkemizdeki altın madenciliği alanında iyi örnek olarak gösterebilecek bir örnek de ortada yoktur” dedi.

Bölge halkının, su kaynaklarının ve havanın kirletilmesine, doğanın katledilmesine karşı çıktıklarını kaydeden Çarıkçı, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın razı gelmediği bir durumun halka bir dayatma olarak sunulmamasını istiyoruz. Bizim tek amacımız havası ve suyuyla temiz olan Devrek’te sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmek ve bizden sonra gelecek nesillerimizin de sağlıklı bir şekilde Devrek’te yaşamalarıdır. Gelin el birliğiyle havamıza, suyumuza, doğamıza ve sağlığımıza sahip çıkalım.”

Alanda konuşan yaşam savunucusu Çetin Yılmaz ise, “Şirkete karşı, madene karşı mücadelede birlik olmamız gerekiyor. Siyasi partilerin, iktidarın yerel temsilcileri gelip, ‘Maden çıkacak ama ormana dokunmayacaklar, suya dokunmayacaklar’ diyor. Yalan bunların hepsi. Suyumuzu, toprağımızı vermeyeceğiz. Ruhsatın iptali için mücadele edeceğiz” dedi.

TALANA KARŞI DAVA

Öte yandan bölgedeki köylerde yaşayan yurttaşlar, Devrek ve Alaplı’da şirket için verilen maden arama ruhsatının iptali için İdare Mahkemesi’ne başvuracak. Bölgede, son 45 günde 200’ün üstünde maden arama ruhsatı verildiğini aktaran Avukat Yakup Okumuşoğlu, “Burada doğaya hücum var. Halkımızla beraber buna karşı hukuki mücadele içerisinde olacağız. Türkiye’nin neredeyse üçte ikisi madencilere ruhsatlanmış vaziyette ve bitmeyen, doymak bilmeyen bir hırsla devam eden bir süreç var. Bu süreci durdurmaya, yavaşlatmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.