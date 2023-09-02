Zonguldak’ta düğünde kavga çıktı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.





Olay, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ile O.Ö’nün düğününde gelinin ağabeyi A.E, düğün salonu önünde konvoyun önünü kesmek istedi. Bu sırada olaya tepki veren damadın yakınları ile gelinin ağabeyi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen ve yumrukların yanı sıra sopaların da kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel hastanelere kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.