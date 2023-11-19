Zonguldak’ta fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak’ta geceden bu yana etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış sebebiyle ağaçlar devrildi.

Bir otomobil hasar gördü, sahilde dev dalgalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından şehir merkezinde ekipler geceden bu yana teyakkuza geçti.

Fırtına sebebiyle ağaçlar yollara devrildi.

Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili hurdaya çevirdi.

İtfaiye ekipleri yollara devrilen ağaçlar sebebiyle polis ekipleri ile birlikte güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü sağladı.

Kozlu Sahil Yolu’nda şiddetli yağış sebebiyle su birikintileri yaşandı.

Belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Kozlu Sahili’nde kuvvetli fırtına sebebiyle dev dalgalar meydana geldi.

Dalgalar sebebiyle sahil sular altında kaldı.