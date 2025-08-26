Zonguldak’ta halı yıkama dükkanında yangın: 4 ev ve bir iş yeri kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ta halı yıkama dükkanından çıkan yangında 4 ev ve bir iş yeri kullanılmaz hale gelirken 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Çınartepe Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan bir halı yıkama dükkanında gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre dükkanda nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonrasında yan tarafından bulunan evlere sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesi sonucunda yangını güçlükle söndürebildi. İtfaiye ekiplerine Zonguldak Belediyesi’ne bağlı sulama araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arozözlerde destek verdi.



Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye personelleri ve yurttaşlar olmak üzere 7 kişi dumandan etkilendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.