Zonguldak’ta halk otobüsü tarifeleri zamlandı: "Devlet bile bizden daha pahalıya taşıyor"

Zonguldak ve Kilimli arasında faaliyet yürüten halk otobüslerinin biniş ücreti zamlandı. Buna göre, Zonguldak-Kilimli arası tam biniş32 TL, öğrenci 24 TL oldu. Zammı duyuran Kooperatifi Başkanı Ömer Şahintürk, Zonguldak-Kilimli tren yolu biletlerinin 40 TL olduğunu hatırlatarak "Devlet bile bizden daha pahalıya taşıyor" dedi.

Güncel 20.05.2024 15:14 Giriş: 20.05.2024 15:14

Güncelleme: 20.05.2024 15:20 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA