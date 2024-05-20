Zonguldak’ta halk otobüsü tarifeleri zamlandı: "Devlet bile bizden daha pahalıya taşıyor"
Zonguldak ve Kilimli arasında faaliyet yürüten halk otobüslerinin biniş ücreti zamlandı. Buna göre, Zonguldak-Kilimli arası tam biniş32 TL, öğrenci 24 TL oldu. Zammı duyuran Kooperatifi Başkanı Ömer Şahintürk, Zonguldak-Kilimli tren yolu biletlerinin 40 TL olduğunu hatırlatarak "Devlet bile bizden daha pahalıya taşıyor" dedi.
Zonguldak-Kilimli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.
Zammı Kilimli halk otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ömer Şahintürk duyurdu.
Şahintürk, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle halk otobüsü biniş ücreti tarifelerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Zonguldak-Kilimli tren yolu biletlerinin 40 TL olduğunu anımsatan Şahintürk "Devlet bile bizden daha pahalıya taşıyor" dedi.
Şahintürk'ün yaptığı duyuruya göre,
* Zonguldak-Kilimli arası sivil 32 TL, öğrenci 24 TL,
* Zonguldak-Gelik arası sivil 36 TL, öğrenci 28 TL,
* Hisararkası (202)-Zonguldak arası ise sivil 30 TL, öğrenci 22 TL oldu.