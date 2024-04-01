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Zonguldak’ta hapis cezası ile aranan 20 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2024 22:51
  • Giriş: 01.04.2024 22:51
  • Güncelleme: 01.04.2024 22:51
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta hapis cezası ile aranan 20 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ta 25-31 Mart tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulama ve faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı.
İl genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; suçu önleme ve suçlular ile etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar sürdürülüyor.
25-31 Mart 2024 tarihleri arasında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı. 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı.

2 tüfek ele geçirildi. 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi de tutuklandı. 9 sentetik ecza, 78,17 gram metamfetamin, 21,22 gram Afyon sakızı, 0.07 gram bonzai, 1 adet tüfek ve 10 adet tüfek ele geçirildi. 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20 şüpheli, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı. İfade için aranan 42 şüpheli de ekiplerce yakalandı.
25-31 Mart 2024 tarihleri arasında 709 uygulama gerçekleştirildi. 16 bin 434 araç 10 bin 102 kişi denetlendi. 10 maden ocağı denetlendi. 10 adet ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.

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