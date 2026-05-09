Zonguldak’ta heyelan

Zonguldak’ta heyelan terminaldeki yolcu bekleme peronuna zarar verdi. Yol trafiğe kapatırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

  • Giriş: 09.05.2026 12:58
  • Güncelleme: 09.05.2026 12:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda ağaçların devrilmesi sonucu terminaldeki yolcu bekleme peronu zarar gördü.

Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Terminali mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları ile ağaçlar, terminalin çıkış yolu olarak kullanılan alana ve yolcu bekleme peronunun üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolu şerit çekerek trafiğe kapatırken, bölgede temizlik çalışması başlattı.

