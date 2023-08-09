Zonguldak’ta husumetli iki aile kavgasında 2 günde 5 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 2 gündür devam kavgada 5 kişi yaralandı.



Dün gece Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyü Muratlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir aile, aralarında husumet olan muhtarın evinin önüne giderek, muhtar R.K. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada muhtar R.K. ve yanında bulunan 2 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştı. Bu akşam iddiaya göre E.Y., yanındaki 2 kişiyle birlikte muhtar R.K.’nin evine gelerek, zorla içeriye girmeye çalıştı. Muhtar R.K.’nın babası M.K., şahıslara evde küçük çocukların ve kadınların olduğunu söyleyerek, gitmelerini istedi. Bunun üzerine E.Y. ve beraberindekiler cam ve çerçeveleri kırarak eve zarar verdi. Olayların büyümesi üzerine baba M.K., pompalı tüfekle havaya 3 el uyarı atışı yaptı. Olayın daha da büyümesiyle M.K., E.Y.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda E.Y. ve yanında gelen şahıslardan biri yaralanırken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye gelen jandarma ekipleri evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, olaya karışanları gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

İki gün süren kavgada 5 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.