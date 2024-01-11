Zonguldak’ta istifa eden 200 DEVA’lı CHP’ye geçti

DEVA Partisi’nin Zonguldak eski il başkanı Samet Albayrak ve beraberindeki 200 kişi CHP’ye katıldı.

DEVA Partisi Zonguldak il örgütünden istifa eden 200 kişi CHP’ye katıldı. CHP’ye katılanlara rozetler takılırken; DEVA Partisi’nin eski il başkanı Samet Albayrak, ‘kötü siyaset nedeniyle’ istifa ettiklerini belirtti.

Yerel gazetelerden Pusula'nın aktardığına göre CHP İl binasında yapılan rozet takma törenine; CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem ve yöneticiler ile üyeler de katıldı.

CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve İl Başkanı Devrim Dural, partiye yeni katılanlarına rozetlerini taktı.

İl Başkanı Devrim Dural, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün burada toplanmamızın sebebi; DEVA Partisi’nin eski İl Başkanı Sayın Samet Albayrak ve eski partililerin, partimize katılmasıdır. Zonguldak’ta hep şunu söyledik; birleşe birleşe kazanacağız. Sözümüzün arkasındayız. Bugünde bunun ispatıdır. Hepimiz büyük bir sevinç yaşıyoruz, birleşe birleşe kazanacağız. Tavanda yapmadığımız ittifakı tabanda Atatürkçülerle, halkçılarla yapıyoruz. Sosyal belediyeciliği hayata geçireceğimiz nokta tam da burasıdır. Tekrar Samet Albayrak ve partililerin partimize ivme katacağını düşündüğümü belirtiyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreci çok değerli buluyorum.

Baktığınız zaman ülkemizde hukuksuzluk, adaletsizlik başını almış gidiyor. Biz bunlara engel olmak için geliyoruz. Hedefimiz 2024 yerel seçimler. Burada aldığımız ivme ile beraber 2028’e yürüyeceğiz. Zonguldak’ta sosyal belediyecilik ne imiş, halka nasıl dokunulurmuş, Zonguldak’a yatırım nasıl gelirmiş bunların hepsini ispatlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda sayın Tahsin Erdem’i de kutluyorum.”

Samet Albayrak, kötü siyasetin kendilerini CHP çatısı altında bileştirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Yerel seçimlere 81 gün kala, 200’e yakın arkadaşımız ile birlikte CHP’ye geçiyoruz. Kötü siyaset bizi CHP çatısında birleşmemize yol açtı. Bugünden itibaren yerelde ve genelde iktidar olmak için çalışacağız. CHP Zonguldak örgütüne genç arkadaşlarımızla kan olacağımıza ve seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Dün akşam Tahsin Erdem açıklandı. Kendisi Zonguldak Belediye Başkan adayımızdır. Kendisi ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp Zonguldak Belediyesi’ni almak için uğraşacağız. Zonguldak’tan göçün olmasına engel olacağız. Bunun da ilk işaret fişeğini Tahsin Erdem ile ateşleyeceğiz. Bizlere kapısını açan Devrim Başkanımıza ve vekilime, Osman başkanıma çok teşekkür ediyorum.”